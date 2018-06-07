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Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Haziran ayının ilk Şans Topu sonuçları 6 Haziran akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Yapılan çekilişte 5+1 numara belierlendi ve bu numaraların hepsini birden bilmeyi başaran iki kişi büyük ikramiyeyi paylaştılar. MPİ'nin resmi Şans Topu sonuçlarına göre talihliler Hatay ve İstanbul'dan çıktı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları ile çekilişte çıkan numaralar...

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

Hafta ortasında Haziran ayının ilk Şans Topu çekilişi yapıldı ve 6 Haziran tarihli Şans Topu sonuçları belli oldu. Noter huzurunda yapılan çekilişte iki ay top haznesinden önce 5 sonra 1 numara düştü ve haftanın numaraları ortaya çıktı. Buna göre bu hafta büyük ikramiyeye iki ortak çıktı ve her biri 378 bin TLk kazandılar. İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

HAFTANIN NUMARALARI: 13, 18, 28, 30, 33 + 13

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 378 bin 700 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponların, İstanbul'un Sancaktepe ve Hatay'ın Antakya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Ayrıca Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 31 kişi 2 bin 443 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 336 kişi 225 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 600 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 545 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 620 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 250 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 380 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 524 bin 666 lira 85 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 5 bin 733 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 37 lira 8 kuruş aktarıldı.

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