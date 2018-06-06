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Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Haziran ayının ilk Şans Topu sonuçları için çekiliş bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz hafta 1 talihliye büyük ikramiye kazandıran Şans Topu'nda bu hafta nasıl bir sonuç çıkacak merak ediliyor. 5+1 bilen olacak mı yoksa devir mi gerçekleşecek. İşte 6 Haziran tarihli Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Haziran ayının başlangıcında bu akşam ayın üçüncü şans oyunu ve ilk Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte 1 talihli çıkmıştı ki bu akşam talih kuşunun büyük ikramiye için birinin omzuna konup konmayacağı merak ediliyor. İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ 21.15'TE

6 Haziran 886. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 6 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

6 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 886. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

886. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda 885. haftanın kazandıran numaraları; 1, 4, 14, 21, 25 ve artı 12 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 758 bin 246 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

5 bilen 15 kişi 5 bin 55 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 181 kişi 419 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 914 kişi 34 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 624 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 379 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 503 kişi 6 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 432 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 527 bin 486 lira 90 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 7 bin 82 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 561 bin 663 lira 75 kuruş aktarıldı.

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