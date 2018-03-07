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Şans Topu sonuçları 7 Mart: 873. hafta Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Mart ayının ilk Şans Topu çekilişi bu akşam devirli ikramiye için yapılacak. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Şans Topu sonuçları ile devir meydana gelmiş, 789 bin TL bu çekilişe kalmıştı. Noter huzurunda yapılacak çekilişte 873.haftanın numaraları belli olacak ve devirli ikramiyeyi kazanan olup olmadığı 7 Mart Şans Topu sonuçları ile ortaya çıkacak. İşte 873. hafta Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 7 Mart: 873. hafta Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? (MPİ canlı çekiliş)

7 Mart Şans Topu sonuçları devirli ikramiye için belirlenecek. Bunun için Ankara'nın Balgat'taki merkezinde noter huzurunda bir 873. hafta Şans Topu çekilişi yapılacak. Bakalım 789 bin liralık devir sonrası 1,5 milyon TL'yi aşması beklenen büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Bunun cevabını akşam yapılacak ve 21.15'te canlı olarak yayımlanacak çekiliş ile öğreneceğiz. Çekilişte çıkan numaraları en erken öğrenmenin tek yolu bu canlı yayını takip etmek. İşte MPİ online canlı yayını ile ilgili detaylar...

873. HAFTA ŞANS TOPU SAYILARI

7 Mart Çarşamba akşamı, 873. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Şans Topu 7 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

7 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 873. hafta On Numara sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

873. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 872. haftanın kazandıran numaraları; 2, 5, 6, 14, 30 + 13 olarak belirlendi.

28 Şubat Şans Topu çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.

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ŞANS TOPU'NDA VE EN AZ ÇIKAN NUMARALAR

Kimi Şans oyunu müdavimleri kuponlarını en çok ve en az çıkan numaraların istatistiklerine göre oynmayı tercih ediyor. Şans Topu için en çok çıkan numarlara bakılığında karşımıza şöyle bir rablo çıkıyor:

29 = 151 kez, 22 ve 15 = 145 kez, 23 = 139 kez, 6 ve 9 = 138 kez, 5 = 137 kez, 2 ve 17 = 135 kez, 24 = 134 kez.

Şans Topu'nda en az çıkan 10 numara ise şunlar:

21 = 110 kez, 31 = 111 kez, 34 ve 30 = 113 kez, 33 = 115 kez, 27 = 117 kez, 16 = 118 kez, 18 = 119 kez, 3 = 120 kez, 32 = 121 Kez

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