Şans Topu sonuçları 7 Ocak: Üç haftalık ikramiye tek kişiye! (869. hafta Şans Topu sonucu)

Şans Topu oyununun 869'uncu hafta çekilişi yapıldı. Merakla beklenen 7 Şubat Şans Topu sonuçları dün akşam belli oldu. 3 haftadır devreden Şans Topu'nda heyecan dorukta idi. Şans Topu devir kuralına göre bu hafta da 5+1 bilen olmasaydı büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacaktı. Fakat İstanbul Büyükçekmece'den kuponunu yatıran bir talihli, 3 haftalık devir sonrasında 3,6 milyon liraya ulaşan büyük ikramiyenin tek başına sahibi oldu. İşte 869. hafta Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve çekilişe dair detaylar... 7 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu 869. haftanın kazandıran numaraları; 17, 20, 21, 32, 34 + 10 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 3 milyon 648 bin 551 lira 55 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen kişinin kuponunu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırdığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi 3 bin 741'er lira, 4 artı 1 bilen 349 kişi 311'er lira, 4 bilen 4 bin 24 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 kişi 18 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 122 bin 318 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 6 milyon 179 bin 824 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 439 bin 327 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 803 bin 578 lira 87 kuruş aktarıldı. ŞANS TOPU DEVİR KURALI Şans Topu bu akşam çekiliyor. Çekiliş öncesinde son 3 haftadır Şans Topu devredince devir sınırı var mı merak edilmeye başlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan devir kuralı duyurusu, bu konuya açıklık getiriyor. Duyuru aynen şu şekilde; "Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir. Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır. Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."