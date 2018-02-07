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Şans Topu sonuçları 7 Şubat 2018 (869. hafta Şans Topu sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 21:47 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen 7 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından 869. hafta Şans Topu çekilişinde haftanın sayıları ve talihlileri belli oldu. Şans Topu'nda 5+1 bilen oldu mu? Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları detayları ile haberimizde.

Şans Topu sonuçları 7 Şubat 2018 (869. hafta Şans Topu sonucu)

7 Şubat Şans Topu sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba düzenlenen Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleştirildi. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda, Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binasında yapılan 869. hafta Şans Topu çekilişi ile haftanın sayıları belirlendi. 3 haftadır devreden Şans Topu'nun büyük ikramiyesi kime gitti? İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları...

7 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 869. haftanın kazandıran numaraları; 17, 20, 21, 32, 34 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi çıktı ve 3 milyon 648 bin 551 lira 55 kuruş ikramiye kazandı. Şans Topu'nun talihlisi, kuponunu İstanbul Büyükçekmece'deki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi 3 bin 741'er lira, 4 artı 1 bilen 349 kişi 311'er lira, 4 bilen 4 bin 24 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 kişi 18 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 122 bin 318 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira yirmişer kuruşu ikramiye alacak.

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