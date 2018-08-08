Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

8 Ağustos Şans Topu sonuçları için nefesler tutuldu. 895. hafta Şans Topu çekilişi, canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile yapılacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıkmış ve 345 bin 248 lira beşer kuruş kazanmışlardı. Devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa Şans Topu devredecek mi? Şansınızı bu oyunda denediyseniz, Şans Topu çekilişini haberimizdeki bağlantıdan canlı olarak izleyebilir ve anlık olarak Şans Topu sonuçlarını takip edebilirsiniz. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Şans Topu 8 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 8 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 895. hafta Şans topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz. 895. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 894. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 21, 26, 28, 30 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu oyunu, son bir yıl içerisinde 128 milyon 526 bin 490 lira 80 kuruş ikramiye dağıttı. 18 Nisan Şans Topu çekilişinde verilen 3 milyon 719 bin 235 lira 20 kuruş ikramiye, senenin en büyük ikramiyesi oldu. İşte son bir yılda yapılan Şans Topu çekilişinde en fazla çıkan sayılar...