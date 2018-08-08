Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

8 Ağustos Şans Topu sonuçları için nefesler tutuldu. 895. hafta Şans Topu çekilişi, canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak. Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile yapılacak. Geçen hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıkmış ve 345 bin 248 lira beşer kuruş kazanmışlardı. Devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen olacak mı yoksa Şans Topu devredecek mi? Şansınızı bu oyunda denediyseniz, Şans Topu çekilişini haberimizdeki bağlantıdan canlı olarak izleyebilir ve anlık olarak Şans Topu sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Şans Topu 8 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 895. hafta Şans topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
895. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Şans Topu oyununun 894. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 21, 26, 28, 30 ve artı 9 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu oyunu, son bir yıl içerisinde 128 milyon 526 bin 490 lira 80 kuruş ikramiye dağıttı. 18 Nisan Şans Topu çekilişinde verilen 3 milyon 719 bin 235 lira 20 kuruş ikramiye, senenin en büyük ikramiyesi oldu. İşte son bir yılda yapılan Şans Topu çekilişinde en fazla çıkan sayılar...
|SAYI
|KAÇ KEZ ÇIKTI
|SAYI
|KAÇ KEZ ÇIKTI
|SAYI
|KAÇ KEZ ÇIKTI
|29
|1216 kez
|15
|1192 kez
|22
|1168 kez
|23
|1144 kez
|9
|1144 kez
|6
|1128 kez
|5
|1128 kez
|20
|1104 kez
|17
|1104 kez
|2
|1104 kez
|24
|1088 kez
|14
|1072 kez
|12
|1064 kez
|26
|1064 kez
|19
|1056 kez
|10
|1056 kez
|11
|1056 kez
|25
|1048 kez
|28
|1048 kez
|4
|1048 kez
|13
|1040 kez
|8
|1008 kez
|7
|1008 kez
|1
|1000 kez
|32
|984 kez
|18
|984 kez
|27
|968 kez
|16
|968 kez
|3
|968 kez
|30
|952 kez
|33
|928 kez
|34
|920 kez
|31
|920 kez
|21
|920 kez
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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