Şans Topu sonuçları: 818 bin lira ikramiye devretti! İşte Milli Piyango 28 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları

Şans Topu sonuçları bu hafta kimseyi sevindiremedi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında düzenlenen 28 Mart Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadı. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre 818 bin liralık ikramiye haftaya devir etti. Milli Piyango İdaresi çekiliş salonunda yapılan 876. hafta Şans Topu çekilişi 21.15'te başladı. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde bir küreye 1-34 arası sayılar, diğer küreye 1-14 arası sayılar konuldu. İlk önce ilk küreden beş farklı sayı çekildi. Daha sonra Şans Topu denilen sayı çekildi. Heyecanla izlenen Şans topu çekilişinde çıkan haftanın sayıları, katılımcılar için hayalkırıklığı oldu. Şans Topu'nda çıkan sayıları doğru tahmin olmadığı için haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ile dağıtılan ikramiye miktarları... ŞANS TOPU SONUÇLARI 28 MART Şans Topu oyununun 876'ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şöyle; 9, 11, 15, 18, 19 + 9 Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 818 bin 221 lira 19 kuruş haftaya devretti. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 909 bin 182 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 86 bin 866 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 606 bin 89 lira 69 kuruş aktarılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 558 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 319 kişi 257 lira, 4 bilen 3 bin 712 kişi 29 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 380 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 102 bin 863 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 74 bin 824 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 562 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI haftanın numaraları: 03, 20, 23, 27, 29 + 12 Şans Topu oyununun 875'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 831 bin 275 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Talihlinin, kuponunu Antalya'nın Kaş ilçesinden yatırdığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 4 bin 156 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 287 kişi 289 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 295 kişi 33 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 228 kişi 19 lira 25'er kuruş, 3 bilen 96 bin 204 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 389 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 217 bin 445 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.