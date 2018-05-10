Şans Topu sonuçları 9 Mayıs: Tam altı kişi 5+1 bildi! (Milli Piyango 882. hafta Şans Topu sonuçları)

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Dün akşam Ankara, Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları altı talihli çıkardı. Geçen hafta 2 kişinin 5+1 bildiği ve devreden ikramiyenin olmadığı Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 6 kişi çıktı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişinde 1-34 ve 1-14 sayılı topların olduğu küreler döndürülmeye başlandı ve 882. haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Bu sayıları doğru tahmin altı kişi, 132'şer bin lira kazandılar. 3'ü Ankara, 2'si İstanbul ve biri de Samsun'dan çıkan talihliler haftanın kazananları oldular. İşte 9 Mayıs Şans Topu sonuçları, 882. haftanın sayıları ve çekilişin detayları... 9 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 882'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 19, 27, artı 6 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun 882'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 6 kişi, 132 bin 139 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerden ikisinin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ilçesinden, diğer talihlerinin ise Ankara'nın Yenimahalle, İstanbul'un Maltepe ve Esenyurt, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 687 lira, 4 artı 1 bilen 370 kişi 214 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 157 kişi 25 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 456 kişi 16 lira, 3 bilen 101 bin 893 kişi 3 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 73 bin 579 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 236 bin 71 kişi 3 lira ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 642 bin 792 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 52 bin 867 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 587 bin 287 lira 13 kuruş aktarıldı. 2 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI hafta Şans Topu kazandıran numaraları: 15 -16 - 17 - 23- 31 + 3 Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.