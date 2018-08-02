Şans Topu sonuçları belli oldu! 1 Ağustos Şans Topu çekilişinde iki talihli 345 bin 248 lira kazandı!

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. 1 Ağustos 2018 tarihli Şans Topu çekilişi, Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapıldı. Çekiliş komitesi ve noter huzurunda yapılan çekilişte iki farklı küreye konulan 1-34 ve 1-14 sayıları arasından haftanın kazandıran numaraları çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yayınlanan Şans Topu verilerine göre Antalya ve İzmir'den iki talihli 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte 1 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin sayısal detayları... 1 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 894. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 21, 26, 28, 30 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

ÖNCEKİ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 893'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 15, 18, 20 ve artı 9 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 746 bin 226 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi ile Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 893'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 345 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 214 kişi 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 287 kişi 31 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 20 kişi 18 lira 65'er kuruş, 3 bilen 93 bin 112 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 63 bin 775 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 901 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 287 bin 961 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 22 bin 279 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 570 bin 3 lira aktarıldı.