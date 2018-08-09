Şans Topu sonuçları: Kazanan biletler aynı kişinin mi? (8 Ağustos Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları, 8 Ağustos Çarşamba akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 895. hafta çekilişi ile belli oldu. Ankara Balgat'ta yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir bayiden yatırılan iki kuponda 5+1 tutturuldu. Şans Topu sevenler, kuponların aynı kişiye ait olup olmadığı merak ediliyorlar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları...

8 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI

895. hafta Şans Topu kazandıran numaraları: 1- 22 - 29 - 32 - 33 + 12

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 338 bin 437 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden her iki kuponun, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi sitesindeki bilgilere göre Efe Market adlı bayiden yatırılan bu kuponların aynı kişiye ait olup olmadığı ise bilinmiyor.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 17 kişi 3 bin 981 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 366 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 205 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 537 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 623 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 103 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 298 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.