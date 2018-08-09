Şans Topu sonuçları: Kazanan biletler aynı kişinin mi? (8 Ağustos Şans Topu sonucu)

Şans Topu sonuçları, 8 Ağustos Çarşamba akşamı, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 895. hafta çekilişi ile belli oldu. Ankara Balgat'ta yapılan Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı sayıları belirlendi. Şans Topu çekilişi sonuçlarına göre, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir bayiden yatırılan iki kuponda 5+1 tutturuldu. Şans Topu sevenler, kuponların aynı kişiye ait olup olmadığı merak ediliyorlar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve kazanılan ikramiye miktarları...
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 338 bin 437 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden her iki kuponun, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi sitesindeki bilgilere göre Efe Market adlı bayiden yatırılan bu kuponların aynı kişiye ait olup olmadığı ise bilinmiyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 17 kişi 3 bin 981 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 185 kişi 366 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 205 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 537 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 71 bin 623 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 103 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 298 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 256 bin 249 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 899 bin 35 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 388 lira 71 kuruş aktarıldı.
Şans Topu oyununun 894. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 21, 26, 28, 30 ve artı 9 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 345 bin 248 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Antalya'nın Kepez ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 894. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 240 kişi 288'er lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 956 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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