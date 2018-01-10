Şans Topu sonuçları sorgula - 10 Ocak 2018 MPİ Şans Topu sonucu tıkla öğren!

Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçen hafta 2018 yılının ilk Şans Topu çekilmiş ve dört talihli 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Her hafta çarşamba akşamı çekilen Şans Topu sonuçlarını sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz. 10 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekilişi ile şans oyunu 865. kez düzenlenmiş olacak. İki farklı sayı küresi içinde seçilen sayıları bilenin değişik oranlarda ikramiye kazandığı Şans Topu, şans oyunları içerisinde en çok çeşitli ikramiye veren şans oyunudur. Şans Topu çekilişi, bu akşam canlı yayında yapılacak ve haberimizden verdiğimiz linkten anbean takip edebilir ve haftanın sayılarını öğrenebilirsiniz.
ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir şans oyunu olan Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topu, diğer oyunlarında olduğu gibi 21.15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında canlı yayında çekilişi yapılacak. Aşağıdaki linkten Şans Topu çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz.
Şans Topu çekilişi canlı izlemek için tıklayınız
Yukarıda verdiğimiz linkten canlı olarak izleyebileceğiniz ve 21.15'te yapılan Şans Topu sonuçları, yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra belli oluyor. Aşağıdaki verdiğimiz linkten ise Şans Topu sonuçlarını takip edebilir ve kupon sorgulaması yapabilirsiniz.
Şans Topu sonuçları öğrenmek için tıklayınız
SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE 25 MİLYONUN ÜZERİNDE
Süper Loto ikramiyesi artmaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan çekilişte altı bilen olmadığı için Süper Loto'da 21 milyon 785 bin lira ikramiye bu haftaya devir etmişti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun yarın yapılacak çekilişinde büyük ikramiyenin 25 milyon lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'nun bu büyük ikramiyesi, zengin olmanın hayaliyle yanıp tutuşanların bayiler önünde kuyruk oluşturmasına neden oluyor. Süper Loto, geçen bir kişiye 37 milyon liralık Türkiye'de bir şans oyunununda kazanılan en büyük ikramiyeyi vermişti. Bakalım Süper Loto'da bu hafta altı bilen olacak mı yoksa yeni bir rekor mu gelecek?
Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;
11, 15, 20, 21, 26 artı 2
Yeni yılın bu ilk Şans Topu çekilişinden tam dört talihli çıktı. Kuponlarını Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçesinden yatırdığı açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin paylaştığı sonuçlara göre her bir talihli 126 bin 919 lira 10 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:
Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu Şans Topu çekilişinde, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.
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