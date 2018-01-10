Şans Topu sonuçları sorgula - 10 Ocak 2018 MPİ Şans Topu sonucu tıkla öğren!

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 14:17 |1 saat önce

Şans Topu sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu, bu akşam 865. kez düzenleniyor. Şans Topu geçen hafta çekilişinde 5+1 bilen dört kişi çıkmıştı. Yeni yılın ikinci Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olacak mı? 10 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları detayları ile haberimizde. Şans Topu çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir, kupon sorgulayabilir ve sonuçları anında öğrenebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçen hafta 2018 yılının ilk Şans Topu çekilmiş ve dört talihli 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Her hafta çarşamba akşamı çekilen Şans Topu sonuçlarını sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz. 10 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekilişi ile şans oyunu 865. kez düzenlenmiş olacak. İki farklı sayı küresi içinde seçilen sayıları bilenin değişik oranlarda ikramiye kazandığı Şans Topu, şans oyunları içerisinde en çok çeşitli ikramiye veren şans oyunudur. Şans Topu çekilişi, bu akşam canlı yayında yapılacak ve haberimizden verdiğimiz linkten anbean takip edebilir ve haftanın sayılarını öğrenebilirsiniz. ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir şans oyunu olan Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topu, diğer oyunlarında olduğu gibi 21.15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında canlı yayında çekilişi yapılacak. Aşağıdaki linkten Şans Topu çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz.

Şans Topu çekilişi canlı izlemek için tıklayınız ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 OCAK Yukarıda verdiğimiz linkten canlı olarak izleyebileceğiniz ve 21.15'te yapılan Şans Topu sonuçları, yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra belli oluyor. Aşağıdaki verdiğimiz linkten ise Şans Topu sonuçlarını takip edebilir ve kupon sorgulaması yapabilirsiniz. Şans Topu sonuçları öğrenmek için tıklayınız SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE 25 MİLYONUN ÜZERİNDE Süper Loto ikramiyesi artmaya devam ediyor. Geçen hafta yapılan çekilişte altı bilen olmadığı için Süper Loto'da 21 milyon 785 bin lira ikramiye bu haftaya devir etmişti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto'nun yarın yapılacak çekilişinde büyük ikramiyenin 25 milyon lirayı aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Loto'nun bu büyük ikramiyesi, zengin olmanın hayaliyle yanıp tutuşanların bayiler önünde kuyruk oluşturmasına neden oluyor. Süper Loto, geçen bir kişiye 37 milyon liralık Türkiye'de bir şans oyunununda kazanılan en büyük ikramiyeyi vermişti. Bakalım Süper Loto'da bu hafta altı bilen olacak mı yoksa yeni bir rekor mu gelecek?