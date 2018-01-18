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Şans Topu sonuçları sorgula: 17 Ocak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yok!

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 07:20 | Son Güncelleme 43 dakika önce

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen olmadığı için büyük ikramiye devretti. İki farklı küreden seçilen sayılar ile haftanın şanslı numaraları canlı yayında belirlendi. Fakat bu sayıları tam olarak doğru tahmin eden çıkmadı. 866. hafta Şans Topu sayıları, Şans Topu sonuçları ve kazanılan ikramiye miktarları haberimizde.

Şans Topu sonuçları sorgula: 17 Ocak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yok!

Şans Topu sonuçları belli oldu. Şans Topu bu hafta müdavimlerini sevindirmedi. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı. Çekiliş, canlı yayında yapıldı ve mpi.gov.tr sitesinden online olarak yayınlandı. Noterin huzurunda yapılan çekiliş, heyecanla izlendi. Fakat bu hafta Şans Topu tahminleri 5+1'i tutturamadı. Yaklaşık 780 bin liralık ikramiye haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları...

17 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 866. haftanın kazandıran numaraları; **9, 10, 16, 29, 34 + 6

** olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 779 bin 112 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 5 bin 565 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 412 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 817 bin 927 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 34 bin 723 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 577 bin 119 lira 94 kuruş aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA ÇILGIN İKRAMİYE: 35 MİLYON!

Dün akşam çekilen Şans Topu'ndan sonra gözler bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişine çevrildi. Çünkü Süper Loto, geçen hafta 10. kez devir etti. Ve devir eden ikramiye miktarı 27 milyon lira. Her hafta daha da katlanarak artan Süper Loto'nun bu çılgın ikramiyesinin 35 milyonu bulması bekleniyor. 1-54 sayıları arasında çıkacak altı sayıyı doğru tahmin ederek büyük ikramiye hayali kuranlar, bu akşam yapılacak çekiliş için heyecanla beklemeye başladılar.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 865. haftanın kazandıran numaraları;

9, 12, 16, 19, 26 + 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Erzurum Pasinler'den çıkan kuponların Cumhuriyet Caddesi'nde olan Emin Yaşar Demircioğlu adına kayıtlı bayiden yatırıldığı öğrenildi.

Şans topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu Şans topu çekilişinde kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.

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