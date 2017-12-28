Şans Topu sonuçları sorgula 27 Aralık: Şans Topu'nda haftanın kazananı Eskişehir ve Kocaeli'nden!

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 863. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi 5+1 bilen iki kişi kazandı. Ankara Balgat'ta bulunan MPi genel müdürlük binasında noter ve çekiliş komitesi ile birlikte çekilişi takip etmek isteyen birkaç vatandaşın olduğu ŞAns Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ve 863. haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Yılın son Şans Topu çekilişinde Eskişehir ve Kocaeli'nden kuponlarını yatıran iki talihli, yeni yıla kazandıkları yaklaşık 360 biner liralık ikramiye ile girecekler. İşte 27 Aralık Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair detaylar...

27 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 863. kazandıran numaraları; 6, 8, 25, 28, 33 + 5 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde haftanın 5+1 sayılarını doğru tahmin eden iki kişi, 360 bin 891 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde bulunan bayilerden yatırdığı öğrenildi.