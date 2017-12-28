Şans Topu sonuçları sorgula 27 Aralık: Şans Topu'nda haftanın kazananı Eskişehir ve Kocaeli'nden!

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 863. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi 5+1 bilen iki kişi kazandı. Ankara Balgat'ta bulunan MPi genel müdürlük binasında noter ve çekiliş komitesi ile birlikte çekilişi takip etmek isteyen birkaç vatandaşın olduğu ŞAns Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ve 863. haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Yılın son Şans Topu çekilişinde Eskişehir ve Kocaeli'nden kuponlarını yatıran iki talihli, yeni yıla kazandıkları yaklaşık 360 biner liralık ikramiye ile girecekler. İşte 27 Aralık Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair detaylar...
Şans Topu 863. kazandıran numaraları; 6, 8, 25, 28, 33 + 5 olarak belirlendi.
Şans Topu çekilişinde haftanın 5+1 sayılarını doğru tahmin eden iki kişi, 360 bin 891 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde bulunan bayilerden yatırdığı öğrenildi.
Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 903 kişi 3'er lira ikramiye alacak.
Şans Topu oyununun 862'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 10, 13, 16, 25 ve artı 12 olarak belirlendi. Şans Topu çekilişinde 5 artı 3 bilen 3 kişi, 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 2 bin 137 lira 60'şar kuruş, 4 artı 1 bilen 303 kişi 240 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 167 kişi 23 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 308 kişi 17'şer lira, 3 bilen 98 bin 90 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 157 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 694 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 455 bin 67 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 978 bin 30 lira, ŞansOyunları Vergisi olarak da 545 bin 570 lira 50 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ANKARA, İZMİR VE SAMSUN'A GİTTTİ
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara2nın Çankaya, İzmir'in Bornova ve Samsun'un Bafra ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
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