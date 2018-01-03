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Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 21:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

Şans Topu sonuçları, yeni yılın ilk çekilişi bu akşam. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu sonuçları ve kupon sorgulama haberimizde. 3 Ocak Şans Topu çekilişi sonuçları, Google'da aranmaya başladı. 864. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Genel müdürlük binasında yapılan Şans Topu çekilişlerine detaylarına sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ocak Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekiliş detayları...

Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 864. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanandıran numaralar açıklandı. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan MPi genel müdürlük binasında noter ve çekiliş komitesi ile birlikte çekilişi takip etmek isteyen birkaç vatandaşın olduğu Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ve haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Yılın ilk Şans Topu çekilişine dair detaylı bilgiler haberimizde. İşte 3 Ocak Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair detaylar...

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;

11, 15, 20, 21, 26 artı 2

Şans Topu sonuçları sorgulamak için tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 863. kazandıran numaraları; 6, 8, 25, 28, 33 + 5 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde haftanın 5+1 sayılarını doğru tahmin eden iki kişi, 360 bin 891 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde bulunan bayilerden yatırdığı öğrenildi.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 903 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 20 ARALIK

Şans Topu oyununun 862'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 10, 13, 16, 25 ve artı 12 olarak belirlendi. Şans Topu çekilişinde 5 artı 3 bilen 3 kişi, 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 2 bin 137 lira 60'şar kuruş, 4 artı 1 bilen 303 kişi 240 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 167 kişi 23 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 308 kişi 17'şer lira, 3 bilen 98 bin 90 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 157 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 189 bin 694 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 455 bin 67 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 978 bin 30 lira, ŞansOyunları Vergisi olarak da 545 bin 570 lira 50 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE ANKARA, İZMİR VE SAMSUN'A GİTTTİ

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara2nın Çankaya, İzmir'in Bornova ve Samsun'un Bafra ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

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