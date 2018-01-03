Şans Topu sonuçları sorgula 3 Ocak - Milli Piyango 864. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları

Şans Topu sonuçları, bu akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 864. kez düzenlenen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanandıran numaralar açıklandı. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan MPi genel müdürlük binasında noter ve çekiliş komitesi ile birlikte çekilişi takip etmek isteyen birkaç vatandaşın olduğu Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ve haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Yılın ilk Şans Topu çekilişine dair detaylı bilgiler haberimizde. İşte 3 Ocak Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair detaylar...

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde ilk olarak 1-34 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve beş şanslı sayı seçildi. Daha sonra ise 1-14 sayılarını içeren küre çalıştırıldı ve haftanın Şans Topu olan sayısı belirlendi. İşte Şans Topu 864. kazandıran numaraları;

11, 15, 20, 21, 26 artı 2

​

Şans Topu sonuçları sorgulamak için tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 863. kazandıran numaraları; 6, 8, 25, 28, 33 + 5 olarak belirlendi.

Şans Topu çekilişinde haftanın 5+1 sayılarını doğru tahmin eden iki kişi, 360 bin 891 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi ile Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde bulunan bayilerden yatırdığı öğrenildi.