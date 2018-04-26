Şans Topu sonuçları sorgula: Haftanın kazananları 3 kişi! (Milli Piyango 25 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları)

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile belli oldu. 880. hafta Şans Topu çekilişi Ankara Balgat'ta bulunan MPİ Genel Müdürlük binasında yapıldı. Şans Topu'nda geçen hafta beş bilen yine olmamıştı. Ve kural gereği Şans Topu 3 kez devrettiği ve 4. haftada yine bir 5+1 bilen olmadığı için büyük ikramiye beş bilen 32 kişiye dağıtılmıştı. 25 Nisan Şans Topu çekilişinde ise 5+1 bilen 3 kişi çıktı ve yaklaşık 284 biner lira ikramiye kazandılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile dağıtılan ikramiye miktarları...

25 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 880'inci hafta kazandıran numaralar 5, 14, 18, 26, 30, artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 880'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 284 bin 485 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Beydağ ilçeleri ile Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi bin 815 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 288 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 934 kişi 28 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 673 kişi 18 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 501 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 147 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.