Sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da bir marketin manav reyonunda bulunan üzümleri yiyen sansar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bir sansar, Dilek Mahallesi'nde bulunan marketin manav reyonuna girdi. Kasaların altına gizlenen sansar daha sonra üzümlerin yanına giderek yemeye başladı. Bu anları daha yakından görüntülemek isteyen market çalışanını fark eden sansar, ortadan kayboldu. Bu anlar market çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.

