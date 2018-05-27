Santos Kolombiyalıları oy kullanmaya çağırdı

BOGOTA (AA - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, vatandaşlarından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.
Ülkeyi 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ilk turunda Santos, başkent Bogota'daki Kolombiya Kongresi'nde kurulan 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Eşi Maria Clemencia Rodriguez de Santos ve çocukları ile birlikte oy kullanmaya giden Santos, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kolombiyalılara çağrı yapan Santos, “Oy kullanmak için çıkın çünkü bu seçimin Kolombiya tarihindeki en yüksek katılımlı seçim olmasını istiyoruz.” dedi.
Santos, seçimleri takip etmek için gelen yabancı gözlemcilerin sayısının 300’ü aştığını belirterek, bu seçimlerin tarihe en yüksek katılımlı ve en güvenli seçimler olarak geçeceğinden emin olduğunu söyledi.
Devlet Başkanı Santos ayrıca şu ana kadar hiçbir sandığın güvenlik sorunları gerekçesiyle başka bir noktaya taşınmadığı bilgisini paylaştı.
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- Oy verme işlemleri sürüyor
Devlet başkan adayları German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle ve Ivan Duque oylarını başkent Bogota’da kullanırken, Sergio Fajardo ise şehri Medellin’de oyunu kullandı.
Hiçbir kampanya faaliyeti yürütmeyen aday Jorge Antonio Sarmiento’nun ise oy verip vermediği şu ana kadar bilinmiyor.
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- Rakamlarla devlet başkanlığı seçimi
Seçimler ve adaylarla ilgili yasal sürecin Kolombiya Ulusal Seçim Konseyince (CNE) takip edildiği ülkede oy sayımları ve seçimin bütün lojistik gereklilikleri devletin bu konudaki yetkili kuruluşu “Registraduria” tarafından sağlanıyor.
Toplam 36 milyon 227 bin 267 seçmenin bulunduğu ülkede, 11 bin 233 oy kullanma merkezi ve 96 bin 724 sandık oluşturuldu.
Kolombiya dışındaki 819 bin 398 seçmen için ise farklı ülkelerde 234 oy kullanma noktası belirlendi.
Siyasi partilerin 190 binin üzerinde müşahit bulundurdukları devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda 360 uluslararası gözlemcinin yanında 10 bine yakın yargı personeli de görev yapıyor.
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- İtuango barajı dolayısıyla sandıklar taşındı
Şu ana kadar seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuz gelişmenin yaşanmadığı ülkede, sadece nisan ayının sonunda başlayan ve halen tam kontrol altına alınamayan Ituango Barajı'ndaki problem nedeniyle 45 oy kullanma noktası farklı bölgelere taşındı.
Ituango Barajı'nın tahliye tünelinde meydana gelen göçükler ve ardından ortaya çıkan su baskını riski dolayısıyla 5 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
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