Santos Kolombiyalıları oy kullanmaya çağırdı

BOGOTA (AA - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, vatandaşlarından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.

Ülkeyi 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ilk turunda Santos, başkent Bogota'daki Kolombiya Kongresi'nde kurulan 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Maria Clemencia Rodriguez de Santos ve çocukları ile birlikte oy kullanmaya giden Santos, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalılara çağrı yapan Santos, “Oy kullanmak için çıkın çünkü bu seçimin Kolombiya tarihindeki en yüksek katılımlı seçim olmasını istiyoruz.” dedi.

Santos, seçimleri takip etmek için gelen yabancı gözlemcilerin sayısının 300’ü aştığını belirterek, bu seçimlerin tarihe en yüksek katılımlı ve en güvenli seçimler olarak geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Santos ayrıca şu ana kadar hiçbir sandığın güvenlik sorunları gerekçesiyle başka bir noktaya taşınmadığı bilgisini paylaştı.

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- Oy verme işlemleri sürüyor

Devlet başkan adayları German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle ve Ivan Duque oylarını başkent Bogota’da kullanırken, Sergio Fajardo ise şehri Medellin’de oyunu kullandı.