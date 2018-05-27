HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Santos Kolombiyalıları oy kullanmaya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Santos: - “Oy kullanmak için çıkın çünkü bu seçimin Kolombiya tarihindeki en yüksek katılımlı seçim olmasını istiyoruz”

BOGOTA (AA - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, vatandaşlarından seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.

Ülkeyi 2022 yılına kadar yönetecek devlet başkanının belirleneceği seçimlerin ilk turunda Santos, başkent Bogota'daki Kolombiya Kongresi'nde kurulan 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Maria Clemencia Rodriguez de Santos ve çocukları ile birlikte oy kullanmaya giden Santos, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalılara çağrı yapan Santos, “Oy kullanmak için çıkın çünkü bu seçimin Kolombiya tarihindeki en yüksek katılımlı seçim olmasını istiyoruz.” dedi.

Santos, seçimleri takip etmek için gelen yabancı gözlemcilerin sayısının 300’ü aştığını belirterek, bu seçimlerin tarihe en yüksek katılımlı ve en güvenli seçimler olarak geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Santos ayrıca şu ana kadar hiçbir sandığın güvenlik sorunları gerekçesiyle başka bir noktaya taşınmadığı bilgisini paylaştı.
\

- Oy verme işlemleri sürüyor

Devlet başkan adayları German Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle ve Ivan Duque oylarını başkent Bogota’da kullanırken, Sergio Fajardo ise şehri Medellin’de oyunu kullandı.

Hiçbir kampanya faaliyeti yürütmeyen aday Jorge Antonio Sarmiento’nun ise oy verip vermediği şu ana kadar bilinmiyor.
\

- Rakamlarla devlet başkanlığı seçimi

Seçimler ve adaylarla ilgili yasal sürecin Kolombiya Ulusal Seçim Konseyince (CNE) takip edildiği ülkede oy sayımları ve seçimin bütün lojistik gereklilikleri devletin bu konudaki yetkili kuruluşu “Registraduria” tarafından sağlanıyor.

Toplam 36 milyon 227 bin 267 seçmenin bulunduğu ülkede, 11 bin 233 oy kullanma merkezi ve 96 bin 724 sandık oluşturuldu.

Kolombiya dışındaki 819 bin 398 seçmen için ise farklı ülkelerde 234 oy kullanma noktası belirlendi.

Siyasi partilerin 190 binin üzerinde müşahit bulundurdukları devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda 360 uluslararası gözlemcinin yanında 10 bine yakın yargı personeli de görev yapıyor.
\

- İtuango barajı dolayısıyla sandıklar taşındı

Şu ana kadar seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuz gelişmenin yaşanmadığı ülkede, sadece nisan ayının sonunda başlayan ve halen tam kontrol altına alınamayan Ituango Barajı'ndaki problem nedeniyle 45 oy kullanma noktası farklı bölgelere taşındı.

Ituango Barajı'nın tahliye tünelinde meydana gelen göçükler ve ardından ortaya çıkan su baskını riski dolayısıyla 5 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Metin Uca trafik kazası geçirdiMetin Uca trafik kazası geçirdi
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı varErzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bogota kolombiya kolombiya devlet başkanı juan manuel santos Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye proje mesajı

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazara vurulan astsubay şehit oldu

Kazara vurulan astsubay şehit oldu

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.