Santos’tan, OAS’ye Nikaragua çağrısı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS), Nikaragua’daki şiddet olayları karşısında harekete geçme çağrısı yaptı.

Santos, Kolombiya’nın kuzeyindeki Cartagena kentinde bölge ülkelerinin doğal afetler karşısındaki eylemlerinin ele alındığı 5’inci Amerika Ülkeleri Risk Azaltma Bölgesel Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Juan Manuel Santos, OAS Genel Sekreteri Luis Almagro’nun da katıldığı toplantıda, uzun süredir hükümet ve muhalif gruplar arasında şiddet olaylarına sahne olan ve 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Nikaragua’daki duruma dikkat çekti.

“Kasırga” olarak nitelediği olayların can almaya ve artmaya devam ettiğini vurgulayan Santos, “Sayın Almagro’ya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu olayları ele alın, müdahale edin ve OAS’nin elindeki tüm imkanları kullanın.” dedi.

Nikaragua’daki durumu düzeltmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Santos, insan hakları ve özgürlüklerin saygı duyulması ve bir o kadar da yönetimleri birleştirmesi gereken kavramlar olduğunu söyledi.