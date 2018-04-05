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Sapanca Belediyesi 5 litre atık yağ getirene mutfak önlüğü hediye edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Sapanca Belediyesi bitkisel atık yağları toplama projesini hayata geçiriyor.

Temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Sapanca Belediyesi bitkisel atık yağları toplama projesini hayata geçiriyor. 2 buçuk litre atık yağ getirenlere 1 litre sıvı sabun, 5 litre atık yağ getirene mutfak önlüğü hediye ediyor.
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer çevreyi, doğayı koruma amacıyla hayata geçirdikleri projeye herkesin duyarlı olacağına inandığını aktardı. Başkan Yılmazer “Ülkemizde son yıllarda yağda kızartılmış patates ve diğer yiyeceklerin kullanımında önemli artışlar oldu. Bunun sonucu olarak da kullanılmış bitkisel yağ atıklarında ciddi bir artış gözleniyor. Türkiye’de, yılda 1 milyon 500 bin ton bitkisel yağın gıda amacı ile kullanılırken, bundan da yaklaşık olarak 350 bin ton atık yağın oluştuğu biliniyor. Bunun bilincinde olarak tehlikeyi dikkate alan Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından Sapanca İlçesi genelinde başlatılan projede, toplanacak bitkisel atıkların çevreyi kirletmesinin engellenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilerek, atık yağların değerlendirilmesi konusunda bir çalışma başlatıldı. Kızartma yapmak amacıyla kullanılan yağların; suya, kanalizasyona dökülmeden toplanması, evlerde biriktirilerek 0 264 582 10 10 numaralı telefonu aranarak ekiplerimiz toplayacaktır. Toplu alanlarda depolanması için özel depolama alanları konuşlandırılacaktır” dedi.
’Her atık çöp değildir’ sloganı ile gelecek için, çevre bilincine katkıda bulunarak, atık yağların toplanması kampanyasını yürüten Sapanca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; 2 buçuk litre atık yağ getirenlere 1 litre sıvı sabun, 5 litre ve atık yağ toplayan vatandaşlara mutfak önlüğü hediye edecek.

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