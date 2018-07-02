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Sapanca’daki yavru köpek vahşetinden sonra şimdi de Mardin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 04:23 | Son Güncelleme

Sapanca’da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ardından bir vahşet haberi de Mardin’den. 3 gün önce Mazıdağı’nda vicdansızlar tarafından tüfekle vurulmuş 2 aylık bir yavru köpek bulundu. Yaraları kurtlanan yavruya ilk müdahale burada yapıldı. Kuzey adı verilen yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi.

Sapanca’daki yavru köpek vahşetinden sonra şimdi de Mardin!

Sakarya Sapanca’da patileri ve kuyruğu kesik halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin acısı hâlâ tazeyken, bu kez Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurulan 2 aylık yavru köpeğin gözyaşı yürek dağladı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; 3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı. Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul’a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kuzey’in bacaklarında ve göğsünde çok sayıda saçma olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlisi ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Öğdür “Büyük acı çekmişti, gözlerinden yaş akmıştı. O durumu yüreğimizi sızlattı. Bunu yapan vicdansızlar insan olamaz. Vücudunda enfeksiyon fazla olduğu için müdahale yapılamıyor” dedi.

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