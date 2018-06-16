Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.
Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
OLAY
Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.
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