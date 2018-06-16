HABER

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi.

Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY

Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Mektup bırakıp, evi terk eden liseli Yaren döndüMektup bırakıp, evi terk eden liseli Yaren döndü
İlayda'dan 12 yıldır haber yok/ Ek fotoğraflarİlayda'dan 12 yıldır haber yok/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sapanca yavru köpek

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Diğer Haberler
Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sakarya'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili açıklama!

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.