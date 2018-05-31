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"Sapanca Gölü, sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Sapanca Gölü'nün sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılmasını sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek" - "Sakarya ile ilgili nerede uygun bir proje varsa gittik, hiç çekinmedik, destek olduk. Bu sorumluluk dahilinde Sakarya'da yoksulluk kalmasın istiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Sapanca Gölü'nün sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılmasını sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

CHP İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programı ve milletvekili aday tanıtım toplantısında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkoç ve diğer milletvekili adayları, Sakarya'ya yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Engin Özkoç, milletvekili adaylarının kendisini tanıtmasının ardından yaptığı konuşmada, bugüne kadar Sakarya'ya hizmet ettiğini, artık gençlerin hizmet edip kenti kucaklayacağını söyledi.

Sakarya ile ilgili projelerin hep takipçisi olduklarını vurgulayan Özkoç, "Sakarya'nın neresinde bir sorun varsa, o sorunu da biz o vatandaşımızın, köyümüzün, beldemizin, ilçemizin hemen yanına gittik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na varıncaya kadar, onları o köylere getirdik, insanlarımızla buluşturduk ve onlara CHP'nin iktidarında nasıl bir Sakarya ve Türkiye olacağını anlattık. Sorunlarının yanında olduk. Çimento fabrikası mı açmak istediler, 'Hayır' dedik. Taş ocağını şehir veya ilçe merkezine yakın mı açmak istediler, 'Doğru değil.' dedik. Birisi mağdur oldu, gerçekten sıkıntı yaşıyor ama arkasında bir destek bulamadı mı? Biz olduk, CHP oldu, geldik, yanında durduk." diye konuştu.

Özkoç, kentte ne sorun varsa orada bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda TBMM'de de Sakarya'nın sesi olduk. Orada da gerçekten Sakarya'yı doğru temsil ettik. Sakarya ile ilgili nerede uygun bir proje varsa gittik, hiç çekinmedik, destek olduk. Bu sorumluluk dahilinde Sakarya'da yoksulluk kalmasın istiyoruz. Sakarya'yı borç yükünden kurtarmak istiyoruz."

Özkoç, sanayi kuruluşlarının da Sapanca Gölü'nü kirletmemesi için çok uğraştıklarını aktararak, "Sapanca Gölü'nün sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılmasını sağlayana kadar bu mücadelemiz devam edecek." dedi.

Gazetecilere Sakarya ile ilgili diğer projeler hakkında bilgi veren Özkoç, programın sonunda milletvekili adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Basın Mensupları iftar Sapanca Gölü

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