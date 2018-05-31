"Sapanca Gölü, sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılsın"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Sapanca Gölü'nün sadece içme suyu ve turizm olarak kullanılmasını sağlayana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

CHP İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programı ve milletvekili aday tanıtım toplantısında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkoç ve diğer milletvekili adayları, Sakarya'ya yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Engin Özkoç, milletvekili adaylarının kendisini tanıtmasının ardından yaptığı konuşmada, bugüne kadar Sakarya'ya hizmet ettiğini, artık gençlerin hizmet edip kenti kucaklayacağını söyledi.

Sakarya ile ilgili projelerin hep takipçisi olduklarını vurgulayan Özkoç, "Sakarya'nın neresinde bir sorun varsa, o sorunu da biz o vatandaşımızın, köyümüzün, beldemizin, ilçemizin hemen yanına gittik, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na varıncaya kadar, onları o köylere getirdik, insanlarımızla buluşturduk ve onlara CHP'nin iktidarında nasıl bir Sakarya ve Türkiye olacağını anlattık. Sorunlarının yanında olduk. Çimento fabrikası mı açmak istediler, 'Hayır' dedik. Taş ocağını şehir veya ilçe merkezine yakın mı açmak istediler, 'Doğru değil.' dedik. Birisi mağdur oldu, gerçekten sıkıntı yaşıyor ama arkasında bir destek bulamadı mı? Biz olduk, CHP oldu, geldik, yanında durduk." diye konuştu.