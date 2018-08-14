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Sapanca Gölü'nde su altındaki yaşamı görüntülediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, 2 yıl önce yaşanan sel olayında göle düşerek kaybolan araçların enkazını bulmak için Sapanca Gölü'ne dalan dalgıçlar, suyun derinliklerindeki hayatı görüntüledi.

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SAKARYA'da, 2 yıl önce yaşanan sel olayında göle düşerek kaybolan araçların enkazını bulmak için Sapanca Gölü'ne dalan dalgıçlar, suyun derinliklerindeki hayatı görüntüledi. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde, 1 kişi sulara kapılıp ölürken bir tarım aracı ve bir otomobil de Sapanca Gölü'ne sürüklenerek kaybolmuştu. Adapazarı'nda faaliyet yürüten Atlantis Su Sporları Kulübü, göle bir keşif dalışı yaptı. Dalış eğitmeni Samet Karaca ve ekibi, Serdivan mevkiinden göle dalış yaparak 15 metre derinliğe kadar indi. Kentteki dalış turizminde kullanılmak üzere iki aracın enkazına ulaşmaya çalışan eğitmenler, gölün derinliklerinde uzun bir gezinti yaptı. Bu anları sualtı kameralarıyla görüntüleyen 4 kişilik ekip, sualtında birçok canlıyla karşılaştı. Araç enkazı ararken gölün derinlerindeki hayatı inceleyen eğitmenler kerevit, kızılkanat, sazan ve yayın balıklarını görüntüledi. Balıklar eşliğinde sualtında gezinen dalış ekibi, enkaza dair bir emareye rastlayamadı.

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