Sapanca Gölü’nden 300 torba çöp çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nde yapılan temizlik çalışmalarında gölden 300 torba çöp çıktı.

Şehrin ana içmesuyu kaynağını en iyi şekilde korumak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, ekiplerin göl ve çevresindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bal, “Ekiplerimiz göl ve çevresindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Sazlıklar, sahil şeridi ve gölü besleyen derelerde yer alan çöpler toplanıyor. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler çok kısa süre içerisinde tekrar aynı şekilde kirletiliyor” dedi.

SASKİ olarak gölün korunması için her türlü önlemi aldıklarını aktaran Bal, “SASKİ olarak gölümüzün korunması için her türlü önlemi alıyoruz. Kollektörlerimizin yanı sıra temizlik konusunda da adımlar atıyoruz. Ekiplerimiz tarafından son dönemde yapılan çalışmalarda kanepe, sandalye, buzdolabı, plastik, cam ve metal şişeler, futbol topu, tesisat boruları, yalıtım malzemeleri, çöp bidonu ve çok çeşitli materyallerin yer aldığı 300 torba çöp toplandı. Sapanca Gölü birinci dereceden içmesuyu kaynağı olmasının yanında vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayan bir dinlenme alanı. Ayrıca doğada yaşayan birçok canlının yuvası. Gölümüzün acımasızca kirletilmesini önlemek konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda büyük hassasiyet göstermeleridir. Gelin gölümüzün kirlenmesine hep birlikte engel olalım. Gelin gölümüzü birlikte koruyalım” diye konuştu.