HABER

Sapanca Gölü’nden 300 torba çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:12 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nde yapılan temizlik çalışmalarında gölden 300 torba çöp çıktı.Şehrin ana içmesuyu kaynağını en iyi şekilde korumak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, ekiplerin göl ve çevresindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü’nde yapılan temizlik çalışmalarında gölden 300 torba çöp çıktı.
Şehrin ana içmesuyu kaynağını en iyi şekilde korumak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, ekiplerin göl ve çevresindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bal, “Ekiplerimiz göl ve çevresindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Sazlıklar, sahil şeridi ve gölü besleyen derelerde yer alan çöpler toplanıyor. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize rağmen temizliğini yaptığımız bölgeler çok kısa süre içerisinde tekrar aynı şekilde kirletiliyor” dedi.
SASKİ olarak gölün korunması için her türlü önlemi aldıklarını aktaran Bal, “SASKİ olarak gölümüzün korunması için her türlü önlemi alıyoruz. Kollektörlerimizin yanı sıra temizlik konusunda da adımlar atıyoruz. Ekiplerimiz tarafından son dönemde yapılan çalışmalarda kanepe, sandalye, buzdolabı, plastik, cam ve metal şişeler, futbol topu, tesisat boruları, yalıtım malzemeleri, çöp bidonu ve çok çeşitli materyallerin yer aldığı 300 torba çöp toplandı. Sapanca Gölü birinci dereceden içmesuyu kaynağı olmasının yanında vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayan bir dinlenme alanı. Ayrıca doğada yaşayan birçok canlının yuvası. Gölümüzün acımasızca kirletilmesini önlemek konusunda hepimize önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda büyük hassasiyet göstermeleridir. Gelin gölümüzün kirlenmesine hep birlikte engel olalım. Gelin gölümüzü birlikte koruyalım” diye konuştu.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.