HABER

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

Sapanca sınırları içindeki 15 ilköğretimin okul müdürleri tarafından belirlenen, her okuldan üçer öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin olağan 3’üncü toplantısı gerçekleşti.Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Eda Bayar’ın başkanlığını yaptığı oturumda 4 madde gündeme alındı ve oylandı.

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

Sapanca sınırları içindeki 15 ilköğretimin okul müdürleri tarafından belirlenen, her okuldan üçer öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin olağan 3’üncü toplantısı gerçekleşti.
Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Eda Bayar’ın başkanlığını yaptığı oturumda 4 madde gündeme alındı ve oylandı. Başkan Bayar, “Toplumsal yaşamımızın sorunlarını, çözümlerini büyüklerimizle birlikte ortak kararlar alarak onlara destek olma gayreti içerisindeyiz. Toplumsal dayanışmaya, birliğe, yardımlaşmaya Sapanca’mızın geleceğine sahip çıkmak için burada varız. Arkadaşlarımızla çocuklar için ne yapabiliriz gündeme alıp oyluyor ve bunu yapmak için masaya yatırıyoruz. Okul ve kurslarımızdan kalan zamanımızı burada değerlendirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
Sapanca Çocuk Meclisi 3’üncü oturumunda; Sağlık İçin Pedal Çeviriyorum (Bisiklet programı), Çocuk Meclisi Adına hatıra ormanının yapılması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 20 Nisan Cuma günü Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in Makam koltuğuna Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanının oturması, sınav öncesi moral motivasyon amaçlı piknik organizasyonu kararları oy çokluğu ile kabul edildi.

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
Oyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktıOyun olduğuna kanmayın! Haberleşme ağı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.