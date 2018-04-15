Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde olağan 3’üncü toplantı

Sapanca sınırları içindeki 15 ilköğretimin okul müdürleri tarafından belirlenen, her okuldan üçer öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin olağan 3’üncü toplantısı gerçekleşti.
Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Eda Bayar’ın başkanlığını yaptığı oturumda 4 madde gündeme alındı ve oylandı. Başkan Bayar, “Toplumsal yaşamımızın sorunlarını, çözümlerini büyüklerimizle birlikte ortak kararlar alarak onlara destek olma gayreti içerisindeyiz. Toplumsal dayanışmaya, birliğe, yardımlaşmaya Sapanca’mızın geleceğine sahip çıkmak için burada varız. Arkadaşlarımızla çocuklar için ne yapabiliriz gündeme alıp oyluyor ve bunu yapmak için masaya yatırıyoruz. Okul ve kurslarımızdan kalan zamanımızı burada değerlendirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
Sapanca Çocuk Meclisi 3’üncü oturumunda; Sağlık İçin Pedal Çeviriyorum (Bisiklet programı), Çocuk Meclisi Adına hatıra ormanının yapılması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 20 Nisan Cuma günü Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in Makam koltuğuna Sapanca Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanının oturması, sınav öncesi moral motivasyon amaçlı piknik organizasyonu kararları oy çokluğu ile kabul edildi.
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