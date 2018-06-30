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Sapanca sahilindeki iş yerlerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangında, 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü sahil yolundaki kafeteryalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında 10 kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Diğer yandan yangın bölgesine giden yol üzerinde bulunan Sanat Sokağı'ndaki bir dükkanın tentesi ile yine aynı yol üzerinde bulunan bir evde de yangın çıktı.

Polis bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

Yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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