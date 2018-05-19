Sapanca'da hırsızlık iddiası

Sapanca ilçesindeki bir otelden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sapanca ilçesindeki bir otelin SPA merkezinde, müşteriye ait 30 bin dolar değerindeki saat ile 2 bin 500 lira para çaldığı iddia edilen E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı E.K, ekiplerin çalışması sonucu İstanbul'da yakalandı.

Hakkında benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

