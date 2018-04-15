Sapanca’da pozitif iletişim semineri gerçekleşti

Sapanca Belediyesi ve Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortaklaşa hazırladıkları “Evlilikte Pozitif İletişim Semineri” Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde TV ve Radyo Programcısı Şeyda Betül Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti.
Düzenlenen programa; Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz, Sapanca İlçe Sağlık Müdürü Arzu Bostancı, Sapanca Meclis Üyesi Ayşe Kösemen, çok sayıda Sapancalı bay ve bayan misafirler katıldı. Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Hatice Sever, yaptığı konuşmasında “Sapanca’ya dair projeler için gönüllü olarak çalışmaya başlayan Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi, olarak bugün ilk programımızı yapmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk programı eğitim ve özellikle evlilikteki iletişime önem verdik. Çünkü, sağlıklı bireylerin yetişmesi için sağlıklı ailelerin, ebeyvnlerin olması önemli” dedi.
Programcı ve Yazar Şeyda Betül Kılıç’ta “Yalın, kendin olmaktan vazgeçmenin adı beraberliktir. Şüphesiz bu dünyadaki en kutsal beraberlik de evliliktir. Evlilik, bugünün mutsuzluklarına karşı birlikte direniştir. Eşinin gözündeki yaşı kalbinde hissetmektir. “Biz” olmanın “Ben” olmaya galip geldiği, benliğinden sıyrılma makamıdır evlilik.
Boşanmaların arttığı ve boşanma nedenlerinin çeşitlendiği günümüzde, evlilik bir sanat, evlenmek değil evli kalmak alkışlanan bir meziyettir artık. Evliliğin ömrünü ise pozitif iletişim ve diyalog zenginliği belirliyor. Eşler arası tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, uzaklaşmalar, ayrı odalarda uyumalar, evlilikte yaralar açmaya devam ediyor. Bence bu yaraların da merhemi pozitif iletişimdir” diye konuştu.
Eşlerin birbirlerini değiştirmek değil oldukları gibi kabul etmelerine vurgu yapan Kılıç, hayal ettiğimiz değil, kabul ettiğimizle evlenildiğini unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Program sonunda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in Eşi Nurten Yılmazer, Programcı ve Yazar Şeyda Betül Kılıç’a plaket takdim etti. Yazar Kılıç, programın ardından son çıkan kitaplarını okuyucuları için imzaladı.
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