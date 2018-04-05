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Sapanca’da Türk Halk Müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Sapanca Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği Korosu her yıl düzenledikleri konserin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyor.7 Nisan Cumartesi günü Saat 20.00’de Turizm Fakültesi salonunda ücretsiz olarak gerçekleşecek, Türk Halk Müziği Konserine Arslan Akçay şefliğinde 29 korist sahne alacak.

Sapanca’da Türk Halk Müziği konseri

Sapanca Belediyesi tarafından Türk Halk Müziği Korosu her yıl düzenledikleri konserin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyor.
7 Nisan Cumartesi günü Saat 20.00’de Turizm Fakültesi salonunda ücretsiz olarak gerçekleşecek, Türk Halk Müziği Konserine Arslan Akçay şefliğinde 29 korist sahne alacak. Dinleyenlerin keyifli dakikalar yaşayacağı ve Anadolu’nun esintilerinin yaşatılacağı konserde 23 Türk Halk Müziği eseri sahnelenecek. Türk Halk Müziği Konseri geçtiğimiz yıl halkın büyük ilgisi ve beğenisiyle gerçekleştiğini ve bu yıl 3’üncüsünün düzenleneceğini belirten Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şafak Başoğlu, “Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in kültür ve eğitime vermiş olduğu önem doğrultusunda hayat bulan faaliyetlerimiz arasında olan ve bir yıl boyunca Türk Halk Müziği korosu kursiyerlerinin emeklerinin sergileneceği konsere tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

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