Sapanca'da vahşetin failinin bulunması için seferberlik

Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. İl emniyet müdürü, il jandarma komutanı, belediye başkanı bölgeye gelirken, olay günü bölgede çalışan greyder bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Jandarmalar çalıların arasında köpeğin kopan uzuvlarını aradı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ilk bulguların makineden kaynaklı olduğunu, ancak kendisine pek inandırıcı gelmediğini belirtti.

Sapanca ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği fark etti. Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürülen köpek, ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne sevk edildi, ancak dün öldü. Vahşete, Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı.

ANNE VE YAVRU KÖPEKLER OLAY YERİNDE

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'na köpeğin ölümüyle ilgili araştırma yapılması için talimat verdi. Bugün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yavru köpeğin bulunduğu yere geldi, ekipler incelemede bulundu. Anne ve köpek diğer yavruları olay yerinde görüldü. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, köpeğin kopan uzuvlarını aradı.

BELEDİYE BAŞKANI İŞ KAZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay günü bölgede çalışma yapan Sapanca Belediyesi'ne ait greyder de bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Greyder bıçağını indirerek yolda ilerlerken, çalıların arasında gölgede duran köpeklerin gürültüye rağmen kaçmadığı görüldü. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer çalıların arasında köpekleri göstererek, makinenin geçerken köpeğin görülemeyeceğini, bunun bir iş kazası olduğunu, gölgedeki annenin ve yavrularının istifini bozmadan durduğunu söyledi. Aydın Yılmazer köpeğin bacaklarının kesilmesi durumunda annenin doğal olarak tepkisini de göstereceğini belirtti. Aydın Yılmazer, olay günü iş makinesini talep eden Erol Yıldız ile görüştü. Erol Yıldız da olayın kaza olduğunu ifade etti. Ayrıca, köpeği bulan Nuray Ersoy ile de telefon ile görüşüldü.

Yılmazer üzgün olduklarını, ancak bir öldürme vakası olmadığını belirterek, "Emniyetimiz ve jandarmamız hassasiyetle incelemeleri son noktaya getiriyor. Bizzat iş makinesi bölgeye getirdik. Yol düzenlemesi yapılması sırasında gölgelikte yol kenarında bulunan yavrular ve hayvan dikenlik, otluk içerisinde gürültüye alışık olmalarından dolayı yerinden kalkmamışlar, dolayısıyla iş makinesi oradan geçerek, görmediği için de olay gerçekleşmiş. Bu olduğunda dolayı üzgünüz, ama hiçbir şekilde bir katliam, bir öldürme vakası kesinlikle olmadığını belirtebilirim" dedi.

İŞ MAKİNESİ İHTİMALİ VALİYE İNANDIRICI GELMEDİ

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Sakarya'da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan vatandaşların sayısı çok fazla. Biz de destekliyoruz. Marketten yemek alıp götüren bir kardeşimiz o hayvanı orada perişan halde görüyor. Derhal veterinere götürüyor, ben haberdar oldum. Konunun üzerine gittim, hem il emniyet müdürü, hem il jandarma komutanını arayarak. Olayın vahametinden bayram bize zehir oldu. Aynen adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun yasal gereğini yapalım dedim. Dolayısıyla ha adam öldürülmüş, ha bu benim için fark etmez. Araştırdılar, komutan beni aradığında, o mahalde yapılan araştırmada çim biçen bir makineden bahsettiler. Yani onun yapmış olabileceğini. İlk bulgular böyle ama bana pek inandırıcı gelmedi" dedi.

'EN AĞIR CEZA VERİLECEKTİR'

Bölgede çalışma yapılması durumunda önce kontrolde bulunulması gerektiğini ifade eden Vali Bakanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip, ondan sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal vardır ki görgü tanıkları olabilir. Arkadaşlar hemen jandarmadan bir ekip kurdular, araştırıyorlar. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik bir şey olmalı. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için. Çünkü biz de evimizde hayvan besliyoruz. Aynı bizim gibi can taşıdıklarını ve bizim gibi dünyada yaşamayı hakkı olduğuna inananlardanız. Hayvana merhamet etmeyen hiçbir şeye merhamet edemez. Ramazan Bayramı geçirdik, hadisi şerif vardır 'merhamet etmeyen, merhamet bulamaz'. Yasalarımız da bunu suç sayıyor. Bu şahıslar yakalanacaklar, bizzat ben takipçisiyim olayın merak etmesinler."

TWİTTER'DA PAYLAŞTI

Twitter'da yaptığı paylaşımda köpek, tilki, karaca gibi hayvanlarla olan fotoğraflarını paylaşan Vali Balkanlıoğlu , "O zavallı yavruyu vahşice katleden alçaklar için (Birçok hayvanı bizzat elleriyle besleyen bir hayvansever olarak) İl Jandarma Komutanı'na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye. Bizzat takip ediyorum. Merak etmeyin" notunu düştü.