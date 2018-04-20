HABER

Sapanca’nın yeni hamamı kısa bir süre sonra hizmete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in seçim öncesi verdiği vaatlerden biri olan Sapanca Hamamı, kısa süre içinde Sapancalı halkın hizmetine sunulacak.
Sapanca Çayiçi Mahallesi’nde konuşlanan, 300 metrekarelik kullanım alanı olan Türk hamam mimarisine uygun inşa edilen hamamın, inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hamamın, 2018 yılı yaz ayı sonuna kadar hizmete girmesinin planlandığı belirtildi. Türklerin yaşamında hamamların sadece bir yıkanma yeri olmadığını, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezler olduğuna işaret eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçasının tekrar canlandırmanın beraberinde turizm yönünden de ilçemize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hamam projemiz, toplam 300 metrekare kullanım alanlı olacak. Böylelikle hamam projesi ile bölgemizdeki bir eksikliği daha gidermiş oluyoruz. Proje kapsamında; Türk hamamı, sauna, buhar odası, duşlar, masaj odası, kese masaj odası, dinlenme salonu, soyunma odaları, wc, şok havuzu gibi birçok donatı bulunacak. Mimarisi, yapısı ve içerisindeki birçok farklı motif ve süslemeyle Türk kültürünü yansıtan donatılarıyla Sapanca’ya yakışan bir proje olacaktır” dedi.

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
Seçim kararının ardından dolarda son durum!Seçim kararının ardından dolarda son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.