Sapanca’nın yeni hamamı kısa bir süre sonra hizmete açılıyor

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in seçim öncesi verdiği vaatlerden biri olan Sapanca Hamamı, kısa süre içinde Sapancalı halkın hizmetine sunulacak.

Sapanca Çayiçi Mahallesi’nde konuşlanan, 300 metrekarelik kullanım alanı olan Türk hamam mimarisine uygun inşa edilen hamamın, inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hamamın, 2018 yılı yaz ayı sonuna kadar hizmete girmesinin planlandığı belirtildi. Türklerin yaşamında hamamların sadece bir yıkanma yeri olmadığını, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezler olduğuna işaret eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçasının tekrar canlandırmanın beraberinde turizm yönünden de ilçemize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hamam projemiz, toplam 300 metrekare kullanım alanlı olacak. Böylelikle hamam projesi ile bölgemizdeki bir eksikliği daha gidermiş oluyoruz. Proje kapsamında; Türk hamamı, sauna, buhar odası, duşlar, masaj odası, kese masaj odası, dinlenme salonu, soyunma odaları, wc, şok havuzu gibi birçok donatı bulunacak. Mimarisi, yapısı ve içerisindeki birçok farklı motif ve süslemeyle Türk kültürünü yansıtan donatılarıyla Sapanca’ya yakışan bir proje olacaktır” dedi.