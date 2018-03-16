Şaphane Belediyesi’nden kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Şaphane Belediyesi’nin kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Fen İşleri ekiplerince Kösürelik Caddesi’nde kilitli parke taşı ve bordür taşı döşemesi çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçenin giderek güzelleşmesi, daha estetik ve modern bir ilçe haline gelmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. (YD-EFE)