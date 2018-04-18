Şaphane ilçesine ’İmam Hatip Ortaokulu’ müjdesi

Kütahya’nın Şaphane İlçesine bağlı Karamanca köyüne, İmam Hatip Ortaokulu açılmasının Miili Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması sevinçle karşılandı.

Şaphane ilçemiz için oldukça sevindirici bir haberi alImanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’ 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak olan İmam Hatip Orta Okulu şuan eğitime devam eden Karamanca Ortaokulumuz binasında eğitim ve öğretime başlayacak. Mevcut binamız sosyal aktiviteler ve bina yönünden bu kapasiteye sahip. Şaphane ilçemizde yıllardır eksikliği hissedilen ve velilerimizin yoğun olarak talep ettiği İmam Hatip Ortaokulu talebimiz yerine getirilmiş oldu.

Karamanca İmam Hatip Ortaokulu olarak açılış onayı Bakanlığımız tarafından verilmiş olup bu alanda eksiklik giderilmiş oldu. Okulumuzun tanıtım çalışmalarına Müdür Vekili Yakup Aslan ile Şaphane Ilkokulu nda başlamış bulunuyoruz. İlçemizin tüm köylerinden öğrenciler kayıt yaptırıp , bu okulumuza taşımalı olarak gelebilecek. Bu konuda sesimizi kulak veren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze ,İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve İlce Kaymakamımız Türker Çağatay Halim’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca okulumuza kayıt olan ilk 10 öğrenciye tablet hediye edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)