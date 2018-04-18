HABER

Şaphane ilçesine ’İmam Hatip Ortaokulu’ müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane İlçesine bağlı Karamanca köyüne, İmam Hatip Ortaokulu açılmasının Miili Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması sevinçle karşılandı.Şaphane ilçemiz için oldukça sevindirici bir haberi alImanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’ 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak olan İmam Hatip Orta Okulu şuan eğitime devam eden Karamanca Ortaokulumuz binasında eğitim ve öğretime başlayacak.

Şaphane ilçesine ’İmam Hatip Ortaokulu’ müjdesi

Kütahya’nın Şaphane İlçesine bağlı Karamanca köyüne, İmam Hatip Ortaokulu açılmasının Miili Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması sevinçle karşılandı.
Şaphane ilçemiz için oldukça sevindirici bir haberi alImanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’ 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak olan İmam Hatip Orta Okulu şuan eğitime devam eden Karamanca Ortaokulumuz binasında eğitim ve öğretime başlayacak. Mevcut binamız sosyal aktiviteler ve bina yönünden bu kapasiteye sahip. Şaphane ilçemizde yıllardır eksikliği hissedilen ve velilerimizin yoğun olarak talep ettiği İmam Hatip Ortaokulu talebimiz yerine getirilmiş oldu.
Karamanca İmam Hatip Ortaokulu olarak açılış onayı Bakanlığımız tarafından verilmiş olup bu alanda eksiklik giderilmiş oldu. Okulumuzun tanıtım çalışmalarına Müdür Vekili Yakup Aslan ile Şaphane Ilkokulu nda başlamış bulunuyoruz. İlçemizin tüm köylerinden öğrenciler kayıt yaptırıp , bu okulumuza taşımalı olarak gelebilecek. Bu konuda sesimizi kulak veren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze ,İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit ve İlce Kaymakamımız Türker Çağatay Halim’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca okulumuza kayıt olan ilk 10 öğrenciye tablet hediye edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
3 erken seçim senaryosu!3 erken seçim senaryosu!
ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Canlı yayın ölümle bitti!

Canlı yayın ölümle bitti!

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

İş adamına silahlı saldırı!

İş adamına silahlı saldırı!

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.