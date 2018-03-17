Şaphane’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Anadolu Lisesi öğrencileri ve DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

Belediye Düğün Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Çanakkale’de saçına kına yakılan evladını şehit veren anneyi anlatan tiyatro gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerler salondaki vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Programda konuşma yapan Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcısı Osman Çiğdem, ’’Çanakkale savaşı gençlerimize en büyük örnektir. Tarihimizi iyi öğrendiğimizde ülkemiz için yitirilen canları anladığımızda geleceğimize, gençlerimizle daha güvenli bakacağımızdan eminim’’ dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Jandarma Karakol Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve daire amirleri tarafından Şaphane Mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilip dualar edildi. (YD-EFE)