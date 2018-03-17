Şaphane’de Çanakkale Zaferi Sergisi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından ’Çanakkale Zaferi’ konulu resim sergisi açıldı.

Şaphane Koca Seyfullah Camii altına açılan serginin açılışına Şaphane Kaymakam Vekili ve Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şaphane Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergi açılışında konuşma yapan Şaphane Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim, "Çanakkale’de düşmana göğsünü siper eden atalarımız sayesinde bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz. Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Öğrencilerimize bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum " diye konuştu. (YD-EFE)