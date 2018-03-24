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Şaphane’de İbrahim Sönmez güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçildi.Belediye Sinema Salonunda yapılan olağan kongreye Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ve üyeler katıldı.Divan Başkanlığını Yiğit’in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan İbrahim Sönmez ve Turan Arıkök’ün listeleri yarıştı.Yapılan seçimler sonunda geçerli 113 oyun 75’ini alan İbrahim Sönmez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olurken, Turan Arıkök 34 oy aldı.

Şaphane’de İbrahim Sönmez güven tazeledi

Kütahya’nın Şaphane Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda, mevcut başkan İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçildi.
Belediye Sinema Salonunda yapılan olağan kongreye Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit ve üyeler katıldı.
Divan Başkanlığını Yiğit’in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan İbrahim Sönmez ve Turan Arıkök’ün listeleri yarıştı.
Yapılan seçimler sonunda geçerli 113 oyun 75’ini alan İbrahim Sönmez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olurken, Turan Arıkök 34 oy aldı. Bu arada 4 oy geçersiz sayıldı. (YD-EFE)

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