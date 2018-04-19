Şaphane’de köy yolu çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde köy yolları genişletme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

AK Parti Şaphane ilçe Başkanı Murat Çakır yapımına başlanan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çakır, ’’İlçemiz Üçbaş köyü yolu 3 kilometrelik sıcak asfalt yol çalışması yapılabilmesi için yol genişletme çalışmaları başladı. Ayrıca 5 kilometrelik İnceğiz köy yolu sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. İnceğiz köy yolunun tamamlanmasının ardından, İlçemiz çarşı meydanında bulunan sinema salonu arkasından başlayıp, cırıklar camisine kadar kapatılan derenin üzeri İl Özel İdaremizce sıcak asfalt ile kapladı. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen Sayın Valimize, AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz’a ve üyelerine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.(YD-EFE)