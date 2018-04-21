Şaphane’de renk cümbüşü

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, ilkbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Şaphane’nin her yerinde pembe ve beyaz tonlara bürünmüş kiraz ve vişne ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.
Yıllık yaklaşık 20 bin ton kiraz ve vişne üretilen ilçede, ilkbaharın gelmesi ile oluşan renk cümbüşü ve çiçeklerin yaydığı koku ilçeyi ziyaret edenlere doyumsuz manzara ve huzur ortamı sunuyor. Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Bu yıl kiraz ve vişne ağaçlarımızda çiçek yoğunluğuna baktığımızda geçen yıl verimli geçen hasat dönemini inşallah tekrarlayacağız. 20 gün içerinde ilk kirazlarımız olan erken kirazları dediğimiz ürünlerimizi almaya başlarız. Tüm üreticilermize bereketli bir hasat dönemi diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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