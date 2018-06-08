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Sapığa meydan dayağını canlı yayınladılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kız çocuklarını takip eden sapık, bir grup genç tarafından yakalandı. Sapığa atılan meydan dayağı sosyal medya üzerinden saniye saniye canlı yayınlandı.

Bir grup genç, kız çocuklarını taciz eden sapığa tekme tokat dayak atıp zorla özür dilemesini istediler. Dayak anını ise sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınladılar. Videonun nerede ne zaman çekildiği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medya kullanıcıları genç kıza taciz girişiminde bulunan kişinin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz sosyal medya taciz

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