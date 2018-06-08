Sapığa meydan dayağını canlı yayınladılar!

Bir grup genç, kız çocuklarını taciz eden sapığa tekme tokat dayak atıp zorla özür dilemesini istediler. Dayak anını ise sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınladılar. Videonun nerede ne zaman çekildiği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
Sosyal medya kullanıcıları genç kıza taciz girişiminde bulunan kişinin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.
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