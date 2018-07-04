Sapığı evire çevire dövdüler!

Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahallelinin hışmına uğradı. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.
Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahsın, daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi.
Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.
İHA
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