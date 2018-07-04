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Sapığı evire çevire dövdüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sapık olduğu ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından linç edildi.

Sapığı evire çevire dövdüler!

Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahallelinin hışmına uğradı. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.

Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahsın, daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi.

Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Sapık taciz cinsel istismar

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