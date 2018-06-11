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Sapık dehşetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

ANKARA Polatlı'da cinsel istismarda bulunduğu arkadaşı Firuz Rahmani'yi (20), direndiği için boğarak öldüren, ardından cinsel istismarda bulunan Afgan uyruklu Necip V., (41) ile ona yardım eden Muhsin Ö.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Polatlı'da cinsel istismarda bulunduğu arkadaşı Firuz Rahmani'yi (20), direndiği için boğarak öldüren, ardından cinsel istismarda bulunan Afgan uyruklu Necip V., (41) ile ona yardım eden Muhsin Ö. (22) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, aynı evde kalan Afgan uyruklu 3 arkadaş, bir inşaatta içki içtikten sonra gece saatlerinde eve döndü. Aynı yatakta uyuyan 3 kişiden Necip V., Firuz Rahmani'nin pantolonunu indirerek cinsel istismarda bulundu. Necip V., kendisine direnen Firuz Rahmani'nin boğazını sıkarak, "Benim istediğim şeyi ver, senden bir şey istiyorum onu bana ver" dedi. Necip V., "Önce beni bırak ne istersen veririm" demesine rağmen Rahmani'nin boynunu sıkmaya devam etti. Rahmani hareketsiz kalınca da cinsel istismarda bulundu. Necip V. daha sonra öldüğünü anladığı Rahmani'nin cesedini, olup bitenleri izleyen arkadaşı Muhsin Ö. ile birlikte bir battaniye ile sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakarak kaçtı.
Olayın ardından yakalanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianame, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Her iki sanık da 'bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

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