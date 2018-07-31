Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Ortaya çıkan görüntülerde, Sapık Süleyman I.'nın zikir halkasındayken istismar ettiği çocuklardan birini seçtiği kameralara yansıyor.
Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, sapık Süleyman I.'nın seçtiği çocuğun ise, yine istismar ettiği yardımcısı tarafından kendisine hazırlatıldığı ve ikna edildiği öne sürüldü.
Sapık şeyh Süleyman I.'nın yargılamasına tutuklu devam ediliyor. Yardımcısı Murat K. ise, R.T. isimli genci ikna etmekten dolayı cinsel istismara yardımda bulunmaktan yargılanıyor.
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