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Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

Küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ve tutuklu yargılanan Süleyman I.’nın zikir halkasından erkek çocukları seçtiği öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, Sapık Süleyman I.'nın zikir halkasındayken istismar ettiği çocuklardan birini seçtiği kameralara yansıyor.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, sapık Süleyman I.'nın seçtiği çocuğun ise, yine istismar ettiği yardımcısı tarafından kendisine hazırlatıldığı ve ikna edildiği öne sürüldü.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Sapık şeyh Süleyman I.'nın yargılamasına tutuklu devam ediliyor. Yardımcısı Murat K. ise, R.T. isimli genci ikna etmekten dolayı cinsel istismara yardımda bulunmaktan yargılanıyor.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hacı sakın korkma bişey olmazz , sizinkilerin iktidar olduğunu unuttunmu yoksa
admin daha zikrin ne olduğunu bilmiyorsun kafana göre haber çıkarıyorsun erkek hoca kadınlarla zikir çekecek hali yok eğer varsa böyle bir haber zikir çeken insanları çekip de insanları zikirden soğutma
Burası Türkiye ne bekliyorsunuz, durmak yol yola devam hedef 2023, 2071
ben bir istismar göremedim ya
beter olun
Ne varsa bu dincilerde var. Uzak durun bunlardan.
burda istismarlık ne gördünüz sapık zihniyetliler o sapık beyninizle ne hayal ettiniz acaba çok merak ettim
akpnin kankaları bu tayfalar cemaatler dervişler şeyhler sapıklar
Bu Abdestli Hainleri İbreti Alem İçin Çükünden Tavana Asacaksın..!!!
nerde ne kadar tarikat varsa gelmişini geçmişini....
BENİM GÜZEL DİNİM BU DEĞİL
İslam dinini oyuncak haline getirdiniz. Allah bizleri şeytanlardan korusun
MHP ve AKP İdam istiyorlardı bence hemen asılsın
Sabahki haberde bazı yorumlarda başka şeyler yaazanlar vardı utanmasalar savunacaklardı lan din bu değil adam akıllı araştırın okuyun bu gibi soytarılara beynini kullanmayan insanlar lazim zaten
ortaiık top doldu
ALLAHA inancı varsa Bu devletin, Milletin, Hepimizin ! Bu tarikatlari kapatın, bu cemaatleri kapatın. Masonundan, Süleymancisina ,Nurcusuna Insanlarin Atatürke tabtigini söylenler, Said nursiye tapiyor, Anit kabire gidene putperes diyenlet, Ispartaya üstadın yaşadığı evi görmeye gidiyor.
halkımız kur'an ı türkçe okusa anlasa zaten bunların tamamının sahtekar olduğunu ayetlerden anlar. bu sapıklar yüzünden yetişen genç nesil islamla bağlarını kesiyor , bu gibi haberlerden dolayı ne yazıkki genç nesilin çoğu ateist.. ne kadar tarikat varsa derhal kapatılmalı.
belge görüntü kanıtlanmış suç yoksa itibar edilmez bu habere. ancak gerçekse o şeyh denilen şahsın hapishanede aynı istismara maruz kalacağı kesindir.
---- Ne bekliyorsunuz o çok bilenler ve çok konuşanlar, yorumlarınızı yazsanıa, bunları nefessiz kalana kadar destekleyenler. Bekliyoruz.
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