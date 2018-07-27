Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Karşıyaka'da geçen 7 Nisan'da, dışarıdan eve gelen yüzde 70 zihinsel engelli kızı Y.Ö.'nün davranışlarından şüphelenen anne D.Ö., ne olduğunu sorduğunda "Araba çarptı" cevabını aldı. Ancak D.Ö., kızının cinsel bölgesinde kanama olduğu görünce, önce doktora götürdü, sonra da polise başvurdu. Y.Ö., polis merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi, verdiği eşkalden yola çıkan polis ekipleri, kısa sürede sanık E.B.'yi evinde yakaladı.

'İLİŞKİYE ZORLAMADIM'

Emniyette suçlamaları kabul etmeyen E.B., "Ben hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi. Doktor muayenesinin ardından, Y.Ö.'nün bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunacak durumda olmadığının ve cinsel bölgesinde zorlanmaya bağlı yırtık tespit edildiğinin belirtilmesinin ardından, E.B. tutuklandı. Sanık hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık E.B., mağdur Y.Ö., annesi D.Ö., sanık avukatı Hasan Yaylagül, mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı katıldı. Mağdur Y.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmadığını öne süren sanık, "Zihinsel engelli olduğunu biliyordum. Ancak engel düzeyinin çok olduğunu bilmiyordum. Biz konuşurken birbirimizi anlıyorduk. Y.Ö., bana 'Biz seninle nasıl olsa evleneceğiz ben senin karın olmak istiyorum' dedi. Ben de nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim. İlişkiye girdik. Hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi.