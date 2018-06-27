Saraç'tan kursiyer pilot için taziye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın ailesine başsağlığı diledi.
Saraç, Twitter üzerinden, GAÜN'e ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Saraç mesajında, şunları kaydetti:
"GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine ait eğitim uçağının düşmesi neticesinde kursiyer öğrencimizin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Gaziantep Üniversitesine başsağlığı diliyorum."
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