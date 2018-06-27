Sarallar'a operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da "Sarallar", "Necati Arabacı" ve "Beşoklar" isimleriyle tanınan gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu hakkında gözaltı kararı bulunan 50 şüpheliden 30’u gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan firari 20 şüphelinin de yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt çerçevesinde yağma, adam yaralama, çek senet tahsilatı, şantaj' gibi suçları işledikleri iddia edildi.

İHA

