SARALLAR İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİLERE OPERASYON

- 5 KİŞİ TUTUKLANDI
* Şüphelilerle DJ Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Gizem Kara'nın irtibatı tespit edildi.
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik 10 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderliğini Savaş S.'nin yaptığı 9 kişi dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Organize polisi şüphelilerin teknik takibi sırasında DJ Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Gizem Kara ile irtibatlarını tespit ederek ifadelerine başvurmuştu. Savaş S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
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