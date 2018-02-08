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Sarallar örgütüne operasyon: 14 kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri sabah saat 05.00 sıralarında önceden belirlenen 18 adrese baskın yaptı. Ekipler, yapılan basınlarda, O.S., Ü.S.S., S.S.S., M.O.O, H.C, Y.C., A.C.Ö., G.A., İ.A., G.İ., Z.D., M.P., M.G. ve H.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1'i kuru sıkı olmak üzere toplam 2 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma' ile 'Tehdit ve Kasten yaralama' suçlarından haklarında işlem yapılacağı öğrenildi.

DHA

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Sarallar istanbul operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yer altında mı yaşıyorlarmış yav bırakın yaşasınlar arkadaş belki evsizler niye yer altına inip darbe yapıyorsunuz :D
bunların da pkk lı teröristlerden hiçfarkı yok.hepsi vatan millet toplum düşmanları.çalışmadan yaşamak isteyen zalimler.Devlet devlet olsa bunları 3 günde temizler.bu köpekleri cezaevlerinde tecritte tutacaksın gün yüzü göstermeyeceksin
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