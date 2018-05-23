"Sarallar"ın liderine 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 147 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - KAMUOYUNDA "Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral hakkında 7 ayrı cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, husumetli olan Sarallar ve Şirinler'in "Uluslararası uyuşturucu ticareti" yapmak için bir araya geldikleri, ancak suçtan elde ettikleri gelirin paylaşılması konusunda birbirlerine husumet besledikleri ve bu husumet çerçevesinde 7 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. 22'si tutuklu 26 sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede Ümit Saral'ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile Mehmet Sabri Şirin'in liderliğini yaptığı suç örgütü arasında husumet olduğu hatırlatıldı. 2008 yılı ile 2012 yılları arasında tutuklu olarak yargılanan ve 2012 yılında serbest kalan Ümit Saral'ın, etrafına adam toplayarak eski gücünü tekrar kazanmak için girişimlerde bulunduğu anlatıldı. Ümit Saral'ın, Kenan Şirin'in ağabeyi olan ve Güngören'de uyuşturucu piyasasını elinde bulundurduğu ve uluslararası uyuşturucu ticari yaptığı yönünde duyumlar ile bilinen "Şirinler" isimli suç örgütü lideri Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak kendi örgütüne dahil ettiği öne sürüldü.