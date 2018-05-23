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"Sarallar"ın liderine 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 147 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER /  İstanbul DHA - KAMUOYUNDA "Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral hakkında 7 ayrı cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, husumetli olan Sarallar ve Şirinler'in "Uluslararası uyuşturucu ticareti" yapmak için bir araya geldikleri, ancak suçtan elde ettikleri gelirin paylaşılması konusunda birbirlerine husumet besledikleri ve bu husumet çerçevesinde 7 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - KAMUOYUNDA "Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral hakkında 7 ayrı cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, husumetli olan Sarallar ve Şirinler'in "Uluslararası uyuşturucu ticareti" yapmak için bir araya geldikleri, ancak suçtan elde ettikleri gelirin paylaşılması konusunda birbirlerine husumet besledikleri ve bu husumet çerçevesinde 7 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. 22'si tutuklu 26 sanık önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede Ümit Saral'ın liderliğini yaptığı suç örgütü ile Mehmet Sabri Şirin'in liderliğini yaptığı suç örgütü arasında husumet olduğu hatırlatıldı. 2008 yılı ile 2012 yılları arasında tutuklu olarak yargılanan ve 2012 yılında serbest kalan Ümit Saral'ın, etrafına adam toplayarak eski gücünü tekrar kazanmak için girişimlerde bulunduğu anlatıldı. Ümit Saral'ın, Kenan Şirin'in ağabeyi olan ve Güngören'de uyuşturucu piyasasını elinde bulundurduğu ve uluslararası uyuşturucu ticari yaptığı yönünde duyumlar ile bilinen "Şirinler" isimli suç örgütü lideri Mehmet Sabri Şirin ile anlaşarak kendi örgütüne dahil ettiği öne sürüldü.

SARAL'IN LİDER, ŞİRİN KARDEŞLER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ POZİSİYONUNDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
İddianamede, Ümit Saral'ın örgüt lideri pozisyonunda ile Mehmet Sabri Şirin ile Kenan Şirin'in ise örgüt yöneticisi pozisyonunda bulunduğu oluşum ile karşılıklı menfaat ilişkisi çerçevesinde örgütlü bir şekilde uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaya başladıkları yönünde bilgiler elde edildiği anlatıldı.

"GELİRİN PAYLAŞMASI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜLER"
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 20 Şubat 2013 tarihinde 49 kilo gram eroin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, Mehmet Sabri Şirin ve Mehmet Şenkal'a "Uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak"tan işlem yapıldığı, yine 11 Mart 2013 tarihinde Kapıkule TIR Gümrük Sahası'nda 33 kilo gram ecstasy ele geçirildiği anlatıldı. Ancak daha sonra örgüt Lideri Ümit Saral ile Şirinler arasında suçtan elde edilen gelirin paylaşılması noktasında anlaşmazlıkları çıktığı ve şahısların birbirilerine husumet besledikleri, bu husumet çerçevesinde Ümit Saral'ın talimatları doğrultusunda 3 Nisan 2013 tarihinde "Şirinler" suç örgütünden Kenan Şirin'in Bahçelievler'deki ikametinin kurşunlandığı anlatıldı.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Kenan Şirin, Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar'ın farklı tarihlerde ve yerlerde öldürüldüğü belirtildi.

ÜMİT SARAL'A 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
7 kişinin öldürüldüğü,36 mağdur ve müştekinin bulunduğu anlatılan iddianamede, tutuklu
şüpheli Ümit Saral hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ,"Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Tasarlayarak adam öldürme", "Resmi belgede sahtecilik", "Kastan adam yaralama","Nitelikli hırsızlık ","Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "Öldürmeye teşebbüs" ve "7 kişiyi tasarlayarak öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapsi cezası istendi. Ayrıca 21'i tutuklu 25 sanığın benzer suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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