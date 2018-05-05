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Şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Önder Akmeşe'nin (35) kullandığı 45 RA 6204 plakalı beton mikseri, İzmir-Uşak yolu Körez Mahallesi kavşağı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada mikserin kaza öncesi çok yavaş ilerlediğini ve yoldan çıktığı bölgede fren izi olmadığını tespit etti.

Ciddi yara almadığı halde hayatını kaybeden Akmeşe'nin direksiyon başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.

Sürücünün cenazesi otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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