Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bartın'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ertit (62) yönetimindeki 74 AH 012 plakalı traktör, Abdipaşa beldesi Buğular köyü Kayabaşı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrollerde traktörün altında kalan Ertit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Ertit'in cenazesi, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

